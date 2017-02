Donald Trump riaccende lo scontro di civiltà

I leader europei, molto più esposti al terrorismo islamico rispetto agli statunitensi, continuano a sottolineare la differenza tra l’islam e i suoi adepti che hanno scelto la violenza, resistendo all’estrema destra radicale che cerca di eliminare ogni distinzione.

Questa strategia ha dato i suoi frutti: nonostante molte persone nate in Europa si siano unite ai gruppi jihadisti in Siria e in Iraq e abbiano compiuto attentati nel continente, non hanno trovato tra i musulmani europei l’eco sperata. La battaglia contro gli estremisti potrà essere vinta solo insieme alla maggioranza dei musulmani, non contro di loro.

Fare il gioco degli estremisti

Simili preoccupazioni non sono più condivise a Washington, dove il nuovo presidente è circondato da uomini che hanno espresso apertamente la loro islamofobia, a cominciare da Stephen Bannon, consigliere speciale e membro del consiglio nazionale per la sicurezza della Casa Bianca. Il consiglio è diretto da un altro islamofobo, il generale Michael T. Flynn, che prima della sua nomina ha twittato: “Avere paura dei musulmani è RAZIONALE”. Paura dei musulmani in generale, non degli integralisti o dei jihadisti.

È tale l’influenza di Stephen Bannon, ex giornalista di estrema destra, che recentemente il New York Times si è chiesto in un editoriale se non fosse il caso di parlare di una presidenza Bannon, ispirata da una visione apocalittica della storia. Basta vedere il film Torchbearer, da lui scritto e diretto nel 2016, che alterna immagini del nazismo e delle esecuzioni del gruppo Stato islamico (Is) per sottolineare un solo messaggio: non c’è salvezza se non in dio.

Nel mirino degli ideologi della Casa Bianca ci sono soprattutto l’Iran e l’Iraq, due paesi che, per ragioni differenti, hanno una relazione particolare con gli Stati Uniti. Nessuno dei due è responsabile degli attentati compiuti sul suolo statunitense negli ultimi anni, compresi quelli dell’11 settembre 2001, i cui autori provenivano perlopiù dall’Arabia Saudita (che però è stata risparmiata dal decreto).

Se l’Iran non è una sorpresa, visto che Trump ha ripetuto durante la sua campagna che l’accordo sul nucleare iraniano firmato da Obama è un “cattivo accordo”, più inattesa è la stigmatizzazione dell’Iraq, visto che varie migliaia di soldati statunitensi sono ancora nel paese per sostenere il governo di Baghdad e partecipare alla campagna di Mosul contro l’Is.