L’ombra della Brexit aggrava la crisi dell’Unione europea

Quali conseguenze sta avendo l’uscita del Regno Unito sull’Unione europea, già attraversata da una profonda crisi? Cosa succederà tra Londra e Bruxelles quando dovranno negoziare i termini della Brexit? I giornalisti Jonathan Freedland, Bernard Guetta, Will Hutton ed Eric Jozsef ne parlano al festival di Internazionale a Ferrara.

Jonathan Freedland è un giornalista britannico del Guardian. Collabora con il New York Times e la New York Review of Books. Su Twitter è @Freedland.

Bernard Guetta è un giornalista francese esperto di politica internazionale. È stato corrispondente per Le Monde da Varsavia, Vienna, Washington e Mosca. Ha una rubrica su radio France Inter e su Internazionale.

Will Hutton è un giornalista britannico, scrive per l’Observer. Il suo ultimo libro è How good we can be: ending the mercenary society and building a great country (Little, Brown 2015). Su Twitter è @williamnhutton.

Eric Jozsef è corrispondente da Roma del giornale francese Libération e della Rts, la radiotelevisione pubblica svizzera. Collabora con Internazionale. Vive in Italia dal 1992. Su Twitter è @EJozsef.