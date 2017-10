Uno spettacolo sulle donne vittime di violenza in Ruanda

Gli incontri, a ingresso libero, si svolgono all’ Opificio Romaeuropa , in via dei Magazzini Generali 20/a, Roma .

Cose di questo è un progetto curato da Internazionale in collaborazione con il Romaeuropa festival per parlare di migrazioni e violenza sulle donne, partendo dagli spettacoli Birdie di Agrupación Señor Serrano e Unwanted di Dorothée Munyaneza in programma al festival.

Dorotheè Munyaneza, autrice dello spettacolo proposto da Romaeuropa festival in anteprima per l’Italia, dialogherà con Nicolas Blies e Stéphane Hueber-Blies, documentaristi e autori di Zero Impunity, un progetto multimediale di indagine e attivismo per combattere l’impunità delle violenze sessuali verso le donne, commesse durante i conflitti armati. L’incontro sarà moderato da Giuseppe Rizzo, giornalista di Internazionale.

Unwanted è uno spettacolo tra danza, teatro e musica, che racconta le donne vittime di violenza in Ruanda, il paese d’origine dell’autrice. È accompagnato dalla musicista e cantante Holland Andrews e dalla musica del compositore francese Alain Mahé.