I migliori libri di fotografia del 2018

Experimental relationship vol.1 2007-2017

Pixy Liao, Jiazazhi press

Un lavoro di dieci anni in cui la fotografa cinese mostra una relazione di coppia in cui lei interpreta la donna dominatrice. Nei suoi autoritratti posa insieme a Moro, il fidanzato giapponese, che è più giovane di lei di cinque anni. Nelle immagini Moro recita la parte dell’uomo sottomesso: a tavola, in camera da letto, al mare o in giardino. A metà strada tra finzione e realtà – non è il racconto fedele della loro storia, ma un esperimento – tra ironia e romanticismo, Liao vuole sfidare non solo gli stereotipi cinesi sul rapporto tra uomo e donna, ma anche quelli che ancora esistono nel mondo occidentale. “La copertina del libro è gialla perché libro giallo in cinese significa libro pornografico”, spiega la fotografa sul suo sito.

Exilios

Edén Bernal, Inframundo

È un libro fatto a mano ideato e realizzato nell’ambito di Inframundo, un progetto collettivo nato in Messico nel 2017 da diversi professionisti della fotografia. Il lavoro di Bernal racconta la storia di tre donne che a causa della violenza subita dai loro compagni si “autoesiliano”: chiudendosi in casa, trovando rifugio in un bosco o in riva al mare. Le tre storie s’intrecciano tra le pagine, che si sfogliano da entrambi i lati, quasi volendo mostrare una scelta di vita e un dolore che seppur diverso, appare comune. Come per trasmettere una voglia condivisa di scoprire una nuova vita e un nuovo modo di essere donna.