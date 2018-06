Alla ricerca di Frankenstein

Nel 1816 Mary Shelley va in vacanza con il poeta Percy Bysshe Shelley, suo marito. Destinazione il lago di Ginevra e le Alpi svizzere. La coppia alloggia vicino a villa Diodati, che è affittata per il periodo estivo dal poeta Lord Byron, reduce dallo scandalo della separazione con la moglie, e John William Polidori, suo medico personale e scrittore. Al gruppo si aggiunge in seguito Claire Clairmont, sorellastra di Mary che a Londra aveva avuto una relazione con Byron. Prima di partire per le vacanze forse nessuno di loro aveva immaginato che l’estate non sarebbe mai arrivata: il 1816 è infatti passato alla storia come “l’anno senza estate”, caratterizzato da basse temperature e precipitazioni; l’anomalia è causata dall’eruzione del vulcano indonesiano Tambora. Questi eventi provocano danni pesanti all’agricoltura e catastrofi come l’inondazione provocata dalla rottura del ghiacciaio del Gietro.

Il gruppo si ritrova così a passare molto tempo in casa a leggere e chiacchierare. Si confrontano su temi come il galvanismo, le leggi della natura e soprattutto sulla possibilità d’infondere la vita a qualcosa di inanimato. Tra le letture, spicca l’antologia di racconti gotici tedeschi Fantasmagoriana. In quest’atmosfera Byron propone agli ospiti di scrivere a turno una storia del terrore. Mary fatica a trovare l’idea giusta ma dopo qualche giorno il subconscio le viene in soccorso con un sogno, anzi un incubo, in cui le appare la “creatura”. Nasce così il romanzo Frankenstein, o il moderno Prometeo, che sarà pubblicato nel 1818.