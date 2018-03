Il coniglio che difende i diritti gay

Negli Stati Uniti sono usciti due libri per bambini il cui protagonista è il coniglio del vicepresidente Mike Pence, un repubblicano contrario all’uguaglianza dei diritti per gay e lesbiche. Il primo libro è stato scritto da Charlotte e Karen Pence, la figlia e la moglie del vicepresidente, e si intitola Marlon Bundo’s: a day in the life of the vice president. È uscito il 19 marzo e racconta la vita “un po’ noiosa del coniglio Marlon Bundo”, come scrive il Guardian.

Il giorno prima, però, il comico britannico John Oliver aveva dedicato parte del suo programma Last week tonight a Mike Pence, affermando che “l’unica cosa che ci piace di lui è il suo coniglio”. In particolare il comico ha ricordato le dichiarazioni di Pence contro i diritti delle persone lgbt e il suo sostegno ad associazioni che promuovono le “teorie riparative”, per cambiare l’orientamento sessuale da gay a etero.