La capanna dell’amore

Il B-52 era un micidiale bombardiere dell’aeronautica statunitense. Diede il nome a una pettinatura degli anni cinquanta, altrimenti nota come beehive, alveare. Ed è per questo che i B-52’s della #canzonedelgiorno si chiamano così: erano una grande bomba pop e le donne della band avevano spettacolari pettinature anni cinquanta. Dal 1978 hanno avuto un bel po’ di hit, ma l’album davvero pieno di pezzi sparabuonumore è Cosmic thing, del 1989. Non ce n’è mai abbastanza.

“Forse non tutti sanno che” del giorno: i B-52’s vengono da Athens, Georgia, come i R.E.M.