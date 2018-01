Sempre di domenica

Harriet Wheeler e David Gavurin facevano l’università insieme a Bristol negli anni ottanta. Poi misero su un gruppo, i Sundays. Nel 1990 uscì il loro primo album, Reading, writing and arithmetic, tutto malinconico pop con le chitarre: me ne innamorai subito. Da lì in avanti sono arrivati solo altri due dischi e un successo occasionale, però intanto i due fondatori hanno messo su famiglia. Peccato per me, che sono rimasto senza la loro musica, ma bravi loro. Stamani mi sono svegliato con in testa la #canzonedelgiorno: non la ascoltavo da anni e la so ancora a memoria.