Per la notte

Late night tales è una serie di compilation a cura di diversi musicisti, che selezionano e missano canzoni non ovvie per tenerci compagnia divertendosi e divertendoci. La #canzonedelgiorno, per esempio, è in quella di Fatboy Slim, che abbiamo incontrato mercoledì scorso quando era ancora Norman Cook e faceva il bassista degli Housemartins. È molto riuscita e ci porta in casa anche un pezzo del 1977 dei Mink DeVille, band newyorchese capitanata da Willy DeVille che faceva musica di difficile definizione, tra punk, rock vecchio stile, soul e cajun. Provate.