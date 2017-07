Ascesa, caduta e rinascita di una stella della finanza

Quando si parla della grande crisi del sistema economico e finanziario globale, di solito molti ricordano il crollo della banca d’investimento Lehman Brothers nell’autunno del 2008. In realtà tutto è cominciato almeno l’anno prima con i fallimenti di altre banche, come la Bear Stearns (sempre negli Stati Uniti) e la Northern Rock (nel Regno Unito).

Per questo da qualche settimana escono sui giornali analisi e intere serie di articoli che ripercorrono i primi dieci anni della crisi più grave dai tempi della grande depressione. Lo ha fatto, per esempio, Le Monde. Si parla di cos’è cambiato, di cosa va ancora male o di nuovi pericoli all’orizzonte, e si raccontano anche le storie di personaggi chiave nella grande crisi. Tra loro ricorre spesso il nome di John Paulson, l’investitore che, come dice il quotidiano francese, con il suo fondo Paulson & Co. “è stato uno dei pochi ad arricchirsi con il crollo della finanza globale”.

Paulson fu uno dei pochi a scommettere sul crollo del mercato immobiliare e in particolare dei famigerati mutui subprime (i prestiti ipotecari concessi a persone che non davano sufficienti garanzie di restituire i soldi). Mise in piedi una grande operazione di vendita allo scoperto (short selling, in inglese), strumento tipicamente usato da chi scommette sul ribasso di un titolo: lo short seller, infatti, prende in prestito un titolo e lo vende al prezzo di mercato; in seguito dovrà ricomprarlo per restituirlo al prestatore, prevedendo che per quel momento il prezzo sarà sceso e potrà ricavare un guadagno.

Paulson fece esattamente questa operazione, un po’ com’è descritta in The big short (La grande scommessa, in italiano), un film del 2015 diretto da Adam McKay e tratto da un libro di Michael Lewis. In questo modo Paulson guadagnò personalmente 3,7 miliardi di dollari e molti altri soldi (circa dodici miliardi) arrivarono ai facoltosi clienti del suo fondo che gli avevano affidato la gestione dei loro soldi.