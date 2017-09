Trump non riesce a liberarsi dello scandalo sui rapporti con la Russia

Nelle ultime settimane Donald Trump ha avuto molto a cui pensare: prima ha dovuto gestire le emergenze causate dall’uragano Harvey in Texas e da Irma in Florida, poi è stato impegnato nelle prime vere trattative politiche della sua amministrazione, che hanno portato ad accordi sorprendenti con i leader del Partito democratico, uno per alzare il tetto del bilancio e stanziare fondi per le zone colpite dai disastri naturali, e un altro per presentare al congresso un provvedimento per evitare l’espulsione dei cosiddetti dreamers, le persone arrivate negli Stati Uniti da bambini e che finora erano protette da un decreto approvato da Barack Obama.

Tutto questo ha messo in secondo piano – anche sui mezzi d’informazione – lo scandalo sul tentativo del governo russo di condizionare le elezioni presidenziali del 2016 e sui rapporti poco chiari tra alcuni collaboratori di Trump e funzionari del Cremlino.

Una strategia d’indagine aggressiva

Ma la vicenda sta andando avanti: è cominciata la fase delle audizioni, delle testimonianze e dell’analisi dei documenti che gli investigatori requisiscono un po’ alla volta, una fase in cui non si prevedono fuochi d’artificio ma che prepara il terreno per nuove rivelazioni e nuove sorprese.

L’aspetto più importante è che ora è nota la strategia di Robert Mueller, il procuratore speciale nominato dal dipartimento di giustizia dopo il licenziamento voluto da Trump del direttore dell’Fbi, James Comey, che aveva avviato un’indagine sui rapporti tra il comitato elettorale di Trump e alcuni funzionari russi. A quanto pare Mueller ha optato per un approccio particolarmente aggressivo, definito da alcuni commentatori “più linea con un’inchiesta su un’organizzazione criminale che con una su un caso di collusione”.

La dimostra il comportamento di Mueller con Paul Manafort, il lobbista e consulente politico che ha guidato la campagna elettorale del candidato repubblicano fino all’agosto del 2016, quando si dimise dopo che il New York Times trovò le prove di pagamenti non denunciati dall’ex presidente ucraino (e alleato di Vladimir Putin) Viktor Janukovjč.