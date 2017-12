La casa delle donne Lucha y siesta di Roma rischia di chiudere

Dopo la Casa internazionale delle donne di via della Lungara, anche il centro antiviolenza Lucha y siesta di Roma rischia di chiudere, perché l’Atac – l’azienda municipalizzata dei trasporti – vuole vendere lo stabile di sua proprietà che ospita dal 2008 la casa rifugio per donne che hanno subìto violenza. “Quando una decina di giorni fa quelli dell’Atac sono venuti a fare un sopralluogo, ci hanno detto che le pratiche per vendere l’edificio erano in via di definizione e alcuni dirigenti dell’azienda sono andati in municipio per comunicare che avrebbero messo in vendita lo stabile”, spiega Simona, un’attivista dell’Associazione Lucha y siesta.

L’azienda dei trasporti romana è in condizioni economiche disastrose e quindi potrebbe mettere in vendita il patrimonio immobiliare per far fronte alla crisi. La presidente del settimo municipio Monica Lozzi ha chiarito che all’interno della struttura di via Lucio Sestio, completamente autogestita da un gruppo di attiviste da dieci anni, si svolgono servizi essenziali per il territorio, come lo sportello di ascolto per le vittime di violenza e la consulenza psicologica e legale, e ha chiesto alla proprietà che dia il tempo alle autorità di trovare un luogo alternativo prima di procedere con la vendita.

Non è chiaro quali siano i tempi della procedura e l’ufficio stampa dell’Atac nega che le pratiche per la vendita siano state avviate, ma intanto le attiviste e le operatrici hanno lanciato una raccolta firme per chiedere alle autorità locali di regolarizzare la posizione del centro antiviolenza e di fermare la vendita. “Vogliamo convocare anche un’assemblea pubblica per difendere la casa”, afferma Simona.

In un comunicato le attiviste hanno scritto: “Da Lucha y siesta non ce ne andiamo, non siamo disposte a fare un passo indietro, ma anzi lanciamo un invito a tutte coloro a cui arriveranno: che nascano case delle donne in ogni quartiere, in ogni città, in tutto il mondo”. Il centro, completamente autogestito, è sede di uno sportello di ascolto e di consulenza legale, ma anche di quattordici stanze che ospitano le donne in fuga dalla violenza dei loro compagni, mariti e familiari.