Perché le navi delle ong non sbarcano i migranti a Malta?

Una delle accuse che la procura di Catania ha sollevato alla nave umanitaria spagnola Open Arms è quella di non aver sbarcato a Malta i migranti soccorsi al largo della Libia il 15 marzo. A questa e ad altre domande hanno risposto il fondatore della Proactiva Open Arms Oscar Camps, il portavoce italiano dell’ong Riccardo Gatti e l’avvocato penalista Alessandro Gamberini in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma il 22 marzo, organizzata dal presidente della commissione diritti umani del senato Luigi Manconi. Ecco alcune delle domande e delle risposte dell’organizzazione, accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e associazione a delinquere.

Il 16 marzo – il giorno successivo al salvataggio di 218 migranti – il medico della Open Arms ha informato il coordinatore della missione che era necessario portare nell’ospedale più vicino una neonata. Per questo, la nave umanitaria ha chiesto un immediato intervento medico da parte delle vicine autorità maltesi e il trasferimento all’ospedale della bambina con la madre. Al momento del trasbordo i maltesi hanno chiesto agli spagnoli che intenzioni avessero e gli spagnoli si sono allontanati, perché avevano già chiesto alla guardia costiera di Roma che gli venisse assegnato un porto di sbarco.

Secondo la procura, però, l’ong spagnola avrebbe dovuto chiedere alle autorità maltesi di sbarcare tutti i 218 migranti, soccorsi il giorno precedente. In effetti il capitano e la coordinatrice hanno confermato di non aver chiesto lo sbarco a Malta, come da prassi. “Non eravamo mai sbarcati a Malta in passato”, hanno risposto i due indagati. “Abbiamo seguito il normale protocollo”, ha sottolineato Riccardo Gatti, portavoce dell’organizzazione. “Inoltre la guardia costiera di Roma ci ha chiesto, come prevede il codice di condotta, di chiedere al governo spagnolo (stato di bandiera della nave) di fare richiesta di un porto di sbarco al governo italiano”, ha aggiunto Gatti. Oscar Camps, fondatore di Proactiva, ha ribadito che deve essere la Centrale operativa della guardia costiera di Roma a determinare il porto di sbarco e a comunicarlo: “Questa responsabilità non può essere scaricata su altri fino a quando sarà la Centrale operativa di Roma a svolgere il coordinamento dei soccorsi”.

Per Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato della clinica dei diritti dell’università di Palermo e consulente della difesa della Open Arms, Malta non ha una vera e propria zona di ricerca e soccorso, ma da anni dipende dal coordinamento italiano. “Malta inoltre non ha mai sottoscritto alcuni articoli della Convenzione di Amburgo del 1979 e della Convenzione Solas: queste norme prevedono che lo sbarco avvenga nel paese che ha coordinato i soccorsi, e da sempre in quel tratto di mare i soccorsi sono stati coordinati dall’Italia. Quindi per il diritto internazionale e per la prassi è sempre avvenuto che i soccorsi coordinati dall’Italia avessero assegnato un porto di sbarco italiano”.