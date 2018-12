Le Nazioni Unite denunciano i crimini commessi in Libia

“Una donna di 22 anni, che è stata portata al centro di detenzione governativo di Surman, in Libia, dopo essere stata intercettata durante la traversata del Mediterraneo, è stata torturata da due guardie. È stata costretta a spogliarsi, poi gli sono state legate le caviglie con due corde, la testa fermata da una barra di ferro. Poi è stata picchiata con dei tubi di metallo. Quando ha parlato con i funzionari delle Nazioni Unite aveva ancora i segni delle torture sulle caviglie e sul ventre, più di un anno dopo”.

Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite denuncia “inimmaginabili orrori” subiti da migranti e rifugiati nei centri di detenzione in Libia. A partire dalla testimonianza di 1.300 persone intervistate tra il gennaio del 2017 e l’agosto del 2018 la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e l’Ufficio dell’alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha scritto un rapporto che descrive gravi violazioni e abusi “commessi dai funzionari pubblici, dai miliziani che fanno parte di gruppi armati e atrocità commesse da trafficanti”, in un contesto di assoluta impunità.

Unsmil e Ohchr denunciano anche l’incapacità delle autorità libiche di limitare e contrastare questo fenomeno massiccio: le due organizzazioni avevano già pubblicato un rapporto nel 2016 sulle violenze nel paese nordafricano, ma “nonostante le prove schiaccianti della violazione dei diritti umani, le autorità libiche sono state incapaci o non hanno voluto mettere fine alle violenze”.

Le istituzioni nel paese, anche il potere giudiziario, sono molto deboli dopo anni di conflitto armato a partire dal 2011. “Le milizie sono state ampiamente integrate nelle istituzioni, anche se dopo l’esplosione delle violenze a Tripoli nel settembre del 2018 il governo di unità nazionale aveva promesso di agire per diminuire l’influenza di questi gruppi”.