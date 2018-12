La realtà che i politici libici vogliono nascondere

Le ong hanno avuto un accesso limitato alla nave, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) continuava a ripetere la sua dichiarazione preferita, ossia che sta “seguendo la situazione da vicino” e l’organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha detto di aver fornito cibo e acqua agli 81 migranti che rifiutavano di sbarcare. Medici senza frontiere (Msf) ha dichiarato : “A bordo abbiamo curato soprattutto ustioni provocate dalle perdite di carburante e abbiamo visto una grande disperazione”.

Senza testimoni Lo sfortunato viaggio della nave Nivin era cominciato il 7 novembre scorso. Il centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma aveva suggerito di modificare la rotta per poter salvare 95 persone a bordo di un’imbarcazione senza più benzina. Sebbene l’imbarcazione si trovasse nella zona internazionale di ricerca e soccorso (Sar), la Nivin era stata indirizzata verso la Libia, verso il porto di Misurata, dove sarebbe subentrata la guardia costiera libica. All’arrivo, circa quattordici persone sono sbarcate, le altri si sono rifiutate, preferendo morire piuttosto che tornare in Libia.

Non sono riuscito però a caricare il video in tempo, la connessione a internet era troppo lenta e a Tripoli le interruzioni di corrente elettrica si sono fatte sempre più frequenti nelle ultime due settimane di novembre. Temo che dire al mondo cosa sta accadendo in Libia stia diventando sempre più difficile, non solo a causa delle interruzioni di energia elettrica, ma soprattutto a causa dei blackout dei mezzi di informazione.

Mentre Ferrari condivideva con me la storia di una nave che stava per cominciare il suo viaggio dall’Italia, io volevo condividere con lei la storia di un’altra nave, il cui viaggio si è concluso in Libia.

“Presenteremo il progetto Mediterranea , di cui fa parte la nave italiana Mare Jonio, che con altre sta monitorando e denunciando ciò che accade nel Mediterraneo centrale. L’evento si terrà nell’auditorium, con l’organizzazione di Lab80, nello stesso luogo in cui si tiene il Bergamo film meeting. Dopo vedremo il film I am not your negro di Peck”. Elena Ferrari mi ha raccontato di aver organizzato questo evento a Bergamo, il 30 novembre. Mi ha chiesto di realizzare un piccolo video per raccontare quello che accade ancora oggi, con la guardia costiera libica che intercetta le imbarcazioni dei migranti e li riporta nei centri di detenzione.

Con il passare dei giorni le autorità libiche non sono riuscite a persuadere o intimidire i migranti per farli sbarcare e le cose hanno preso un’altra piega. Il rappresentante ufficiale della guardia costiera libica ha dichiarato che per loro i migranti erano paragonabili a pirati e terroristi, e che avrebbe passato il caso alle autorità antiterrorismo.

I giornalisti non hanno avuto il permesso di avvicinarsi al porto, le uniche riprese disponibili della nave erano quelle che i migranti avevano inviato alla reporter Francesca Mannocchi, arrivata il 13 novembre in Libia. Aveva già ricevuto il permesso di lavoro, ma il dipartimento per i media stranieri lo ha cancellato e ha limitato i suoi spostamenti. Questo solo perché insisteva nel voler raccontare la storia e rifiutava di rilassarsi e di godersi il tour che il dipartimento aveva organizzato per lei, che comprendeva anche i festeggiamenti per il compleanno del profeta in piazza dei Martiri il 20 novembre.

Quel giorno a Tripoli c’è stata una grande processione sufi, la prima dopo anni di divieto. Perfino Fayez al Sarraj ha indossato i suoi abiti tradizionali ed è andato in piazza dei Martiri. Il dipartimento per i media stranieri ha indirizzato sul posto tutti i giornalisti per dare risalto ai festeggiamenti. France24 ha intervistato Al Sarraj, che ha sintetizzato il messaggio che voleva lanciare: “La giornata di oggi è la prova del fatto che il popolo libico è al sicuro a Tripoli. Persone dalle origini più diverse sono riunite qui per assistere alla cerimonia e la situazione migliorerà di giorno in giorno”. L’agenzia di stampa Reuters ha scritto: “Due mesi fa Tripoli è stata sconvolta da dieci giorni di scontri pesanti, ma da allora la situazione si è stabilizzata”.