L’Italia non vuole neanche gli immigrati qualificati

L’Italia è uno dei paesi più ostili all’immigrazione, che si tratti di persone in cerca d’asilo o di persone straniere qualificate che vorrebbero trasferirsi nel paese. I dati emergono dal sondaggio dell’istituto di ricerca statunitense Pew Research Center, che ha studiato le reazioni dell’opinione pubblica in dodici paesi economicamente avanzati. Mentre nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti la maggior parte degli intervistati è favorevole a incoraggiare l’arrivo di persone straniere qualificate e in altri paesi come la Francia e la Spagna la cosa è guardata con un certo favore, in Italia, in Israele e nei Paesi Bassi la metà degli intervistati si è detta contraria.

In alcuni paesi come la Svezia, il Regno Unito e la Germania anche tra chi è contrario all’immigrazione in generale, l’arrivo di lavoratori stranieri qualificati riscuote consenso. Mentre in Italia, nei Paesi Bassi e in Israele non è così: anche in questo segmento di popolazione la maggioranza è contraria ai lavoratori qualificati che pensano di trasferirsi nel paese.