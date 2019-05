Cosa prevede la bozza del decreto sicurezza bis

Il 10 maggio è stata diffusa la bozza di un decreto sicurezza bis, proposto d’urgenza dal ministro dell’interno Matteo Salvini su ordine e sicurezza. La bozza non è ancora stata esaminata dal consiglio dei ministri e quindi non è stata ancora trasformata in decreto legge, ma ha già suscitato diverse critiche e reazioni. Ecco in sintesi cosa prevede.

In molti hanno fatto notare che stiamo parlando solo di una bozza e che difficilmente la proposta del ministro sarà esaminata prima delle elezioni europee di fine maggio, in questo senso parlarne come se fosse un decreto già in vigore è fuorviante. Su alcuni punti, infatti, è facile pensare che gli alleati di governo, il Movimento 5 stelle, possano esprimere dubbi. Per esempio l’articolo 2, che sottrae una serie di competenze al ministro delle infrastrutture e dei trasporti a favore del ministro dell’interno, potrebbe essere contestata dai cinquestelle.

L’Associazione studi giuridici sull’immigrazione ha commentato in maniera molto negativa la bozza: “Il testo appare essere l’ennesimo stravolgimento dei fondamentali princìpi di diritto internazionale”. Tra le altre cose prevede “sanzioni per chi, nell’adempimento di un dovere etico, giuridico e sociale, salva vite umane altrimenti destinate alla morte”. Per molti esperti il decreto, a cui mancherebbero le condizioni di urgenza, sarebbe contrario a diverse norme nazionali e internazionali.