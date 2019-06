Il silenzio sulla SeaWatch mostra le divisioni della sinistra

Carola Rackete, la capitana della nave SeaWatch 3, in un’intervista a Repubblica ha detto che potrebbe decidere per ragioni umanitarie di forzare il blocco che le è stato imposto dalle autorità italiane. Condivide la nave da quattordici giorni con 42 persone che sono scappate dai centri di detenzione libici e portano i segni di violenze e torture generalizzate. Se violasse il divieto di entrare nelle acque italiane imposto dal ministero dell’interno, in seguito al decreto sicurezza bis, rischierebbe di dover pagare fino a cinquantamila euro di multa. Inoltre potrebbe andare incontro al sequestro della nave, come conseguenza della norma entrata in vigore il 15 giugno.

Molti esperti hanno sottolineato che il secondo decreto sicurezza, rivolto in particolare alle navi umanitarie che soccorrono persone nel mar Mediterraneo, è in contrasto con diverse norme nazionali e internazionali che obbligano a soccorrere chi è in difficoltà in mare. Se il sequestro dovesse avvenire, dunque, c’è da pensare che il caso sarebbe impugnato dagli avvocati e potrebbe essere portato fino alla corte costituzionale per dimostrare eventualmente che la norma è contraria alla nostra carta fondamentale e segna un punto di rottura con la cultura giuridica del nostro paese. È paradossale tuttavia che questo passaggio possa avvenire solo a spese di qualcuno e cioè solo dopo l’eventuale multa e sequestro della nave. Ma così funziona. Intanto il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha presentato un esposto alla procura di Roma per accertare le eventuali violazioni sulla nave.

E tuttavia c’è un piano politico che emerge in maniera allarmante negli ultimi giorni, al di là di quello strettamente giuridico. Il caso della SeaWatch 3 ha generato molta meno attenzione e molte meno proteste di casi simili avvenuti negli ultimi mesi. Questo indica che c’è un’assuefazione generale dell’opinione pubblica al tema, ma fa emergere anche un altro fattore. Proprio come avvenne nell’estate del 2017, quando s’impose il codice di condotta alle ong, le associazioni e gli operatori umanitari sono stati lasciati da soli. La politica ha deciso di far calare un allarmante silenzio sulla questione dei soccorsi in mare e delle politiche migratorie in generale, eccezione fatta per qualche iniziativa personale di alcuni parlamentari.

La dottrina Minniti

Questo atteggiamento sembra il frutto di una valutazione condivisa: le opposizioni hanno stabilito che il successo della Lega alle elezioni europee sia dovuto alle sue posizioni sull’immigrazione, per quanto discutibili possano essere sul piano umanitario, politico e giuridico. A sinistra, in particolare, da qualche settimana molti commentatori portano a esempio la vittoria dei socialdemocratici in Danimarca e la sconfitta del centrosinistra a Ferrara per sostenere la necessità di ascoltare la paura dei cittadini e usare il lessico della destra su sicurezza e ordine per provare a contrastare l’inarrestabile ascesa dei sovranisti italiani.

Così il silenzio si alterna a pochissime opinioni critiche con il governo e a posizioni che invece elogiano la dottrina Minniti sulla riduzione degli arrivi e sugli accordi con la Libia. Lo stesso Marco Minniti , ex ministro dell’interno, sul Foglio del 24 giugno ha pubblicato un manifesto indirizzato al suo partito, in cui suggerisce di riorganizzare le file e, tra gli spunti che fornisce, rivendica la sua posizione sull’immigrazione: “Non lasciamo alla destra la gestione dell’immigrazione”.