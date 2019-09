Cosa cambia sull’immigrazione in Italia con il nuovo governo

Non sappiamo ancora cosa succederà in concreto sul tema più sensibile per l’opinione pubblica, quello dell’immigrazione, che per un anno è stato al centro del programma dell’esecutivo populista formato da Lega e cinquestelle. Un tema che era al centro della propaganda dell’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, che gli ha dedicato due leggi e una campagna elettorale permanente condotta a furia di tweet e di dirette Facebook.

Il discorso alla camera di Giuseppe Conte durante il voto di fiducia può darci qualche indicazione. Il presidente del consiglio ha detto di voler uscire dall’approccio “emergenziale”, ha parlato di canali umanitari europei, di riforma dei decreti sicurezza in linea con le indicazioni date dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, di stabilizzazione della Libia, d’investimenti in Africa, di politiche di integrazione. Ha parlato di prospettive europee per la risoluzione delle questioni.

Che significa? Soprattutto l’intenzione di sottrarre alla polarizzazione politica e di normalizzare un tema che è stato per più di un anno il cavallo di battaglia della destra.

Un anno di porti chiusi

In molti, anche in aula il 9 settembre, hanno ricordato che è stato lo stesso premier a condividere tutte le scelte di Salvini: dal blocco delle navi umanitarie all’approvazione dei decreti sicurezza, dai porti chiusi agli sgomberi, così come sono stati i parlamentari cinquestelle a sostenere e votare senza battere ciglio i due decreti “sicurezza” che tra le altre cose hanno abolito la protezione umanitaria per i richiedenti asilo, hanno smantellato il sistema di accoglienza ordinario italiano, hanno riformato in senso restrittivo la cittadinanza, hanno criminalizzato il soccorso in mare.

Ma il vento è cambiato nel bel mezzo dell’estate per opera dello stesso leader della Lega che ha innescato la crisi di governo per guadagnarsi elezioni anticipate e capitalizzare il consenso. L’esito è noto. “Pensavo che avessimo gli stessi obiettivi”, ha detto Conte ai deputati leghisti il 9 settembre, mentre gli ex alleati lo contestavano, gridando “venduto, venduto”. “Ho scoperto che non è così”, ha aggiunto il premier.

Con una mossa trasformista Conte, e con lui il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti e il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, ora scommettono su un messaggio di “discontinuità”, pattinando sul fragile crinale della paura per la perdita del consenso. La strategia non è tanto quella di contrapporsi alla politica della Lega sull’immigrazione, reagendo colpo su colpo, ma quella di agire in sordina e abbassare i toni dello scontro.