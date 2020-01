Domande e risposte sulla guerra in Libia

Intanto a Istanbul si è svolto un incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan (che appoggia il Gna) e il presidente russo Vladimir Putin (che sostiene il generale Haftar). I due capi di stato, che in Libia stanno su fronti opposti, si sono incontrati per inaugurare il gasdotto Turkstream, e in quell’occasione hanno parlato del conflitto libico e chiesto un cessate il fuoco entro il 12 gennaio. Intanto Haftar continua la sua avanzata su Tripoli, dopo aver aperto un secondo fronte a Sirte il 6 gennaio, e mostra di non volersi sedere a nessun tavolo delle trattative, anzi di volerle boicottare tutte, sia quelle di cui si è fatta promotrice l’Unione europea insieme alle Nazioni Unite sia quelle favorite da Ankara e Mosca.

L’8 gennaio è una giornata importante per la Libia: il presidente del governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, ha incontrato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea Josep Borrell a Bruxelles, poi a sorpresa arriverà a Roma in serata per incontrare il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Inaspettatamente anche il generale Khalifa Haftar è arrivato a Roma intorno alle 15.30 per incontrare Conte, che ha avuto mandato dallo stesso Borrell e dai ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito di incontrare l’uomo forte della Cirenaica.

Dopo il vertice europeo, il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio è partito per la Turchia dove ha incontrato il ministro degli esteri turco Mevlut Çavuşoğlu. Dopo Istanbul, Di Maio è atteso in Egitto e in Algeria per discutere di un conflitto che si è allargato rapidamente a tutta l’area mediterranea, da quando la Turchia, il 27 novembre, ha firmato un accordo militare e marittimo con il governo di Tripoli. Nell’intesa prevede una definizione di una zona economica esclusiva favorevole alla Turchia nel Mediterraneo orientale, che ha suscitato le proteste di Grecia, Cipro, Israele ed Egitto, preoccupate per l’espansionismo turco nell’area.

La missione Sophia, insieme alle altre operazioni che avevano l’obiettivo di pattugliare le frontiere marittime europee (Triton, Themis), sono state contestate negli ultimi tre anni: come le navi umanitarie, sono state accusate di rappresentare un fattore di attrazione per i migranti diretti in Europa. Dopo una forte campagna di criminalizzazione, sono state ridimensionate, nonostante garantissero un controllo capillare delle acque internazionali di fronte alle coste libiche.

Al termine del vertice Borrell ha condannato l’intervento militare turco al fianco del Gna (autorizzato dal parlamento di Ankara il 2 gennaio) e non ha escluso che la missione navale Sophia sia di nuovo dotata di navi, oltre che di velivoli. Uno dei compiti della missione europea, istituita nel 2015 e sospesa nella primavera 2019 per la sua parte navale, era infatti vigilare sull’embargo sulle armi imposto dall’Onu alla Libia, un divieto spesso violato dalle parti in conflitto, che ricevono armi via mare e via terra.

Il 7 gennaio i ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito si sono incontrati a Bruxelles per discutere della situazione in Libia. I ministri hanno escluso ancora una volta un coinvolgimento militare dell’Unione nel paese nordafricano, dove dall’aprile 2019 è in corso un’offensiva su Tripoli condotta da Haftar, che rischia di trasformarsi in una guerra di portata internazionale, dove sono coinvolti altri stati e potenze mondiali come la Russia e la Turchia.

Il 6 gennaio l’esercito di Haftar è entrato a Sirte senza combattere e in alcune zone è stato accolto da manifestazioni organizzate da ex sostenitori di Gheddafi, che hanno sventolato bandiere verdi e gigantografie di Haftar. Due dei principali gruppi della città, i Gaddafa e i Warfalla, sono rimasti fedeli a Gheddafi e vedono in Haftar il suo successore e il suo vendicatore, anche contro quelli, in particolare i combattenti originari della città di Misurata, che nel 2011 hanno destituito il dittatore. È ancora viva in città la memoria delle rappresaglie e dei raid del 2011 contro i sostenitori di Gheddafi. Ma il loro fronte è molto diviso: i gruppi che appoggiano Haftar sono numerosi e hanno interessi diversi tra loro. A rendere possibile la presa di Sirte sono stati i salafiti della Brigata 604, una milizia islamista locale, fino a poco tempo fa responsabile della sicurezza insieme alle milizie di Misurata. Ora la Brigata 604 è accusata di aver tradito il governo di Tripoli consentendo all’esercito di Haftar di entrare in città.

Nelle prossime settimane Misurata si troverà stretta tra due fronti, perché dovrà continuare a difendere Tripoli a ovest, ma dovrà difendersi anche a est. L’Enl potrebbe usare Sirte come base per le operazioni militari e i bombardamenti con i droni su Tripoli e Misurata, spiega Claudia Gazzini, esperta di Libia e analista dell’International crisis group. “Sirte ha un aeroporto, che potrebbe essere la base per i prossimi raid dei droni di Haftar”, osserva l’analista.

Sirte si trova lungo un’importante strada che collega la costa al sud del paese, sempre controllato dalle milizie fedeli ad Haftar, in una zona centrale per i combattimenti. Alcuni osservatori parlano di un possibile “effetto domino” che si potrebbe innescare dopo la presa di Sirte e che potrebbe accelerare le operazioni militari da questo momento. Molto dipenderà dalla Turchia, che ha promesso di mandare soldati a Tripoli per sostenere il Gna, che in parte già sostiene con mercenari e armi.