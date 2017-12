I Quaderni giapponesi di Igort sono un viaggio nell’idea di perdersi

Come non dare voce a Igort, all’autore che sta rivoluzionando il romanzo a fumetti e il fumetto tout-court? Una rivoluzione che si conferma anche con questo secondo volume dei Quaderni giapponesi, Il vagabondo del manga, appena uscito. Igort è anche l’editore che ha rivoluzionato l’editoria a fumetti italiana con Coconino press e ora, dopo averla lasciata, con Oblomov edizioni, la casa editrice lanciata insieme a La Nave di Teseo. Ma qui parliamo con lui del libro e del Giappone e per prima cosa gli cito quella che mi pare una frase chiave in apertura del libro. “Il passato non sembra contare granché”, fa dire al suo doppio di carta, anche se espresso come un pensiero. Gli faccio notare che il seguito del racconto sembra esprimere una sua volontà di contraddire questa amara constatazione. Un cantiere aperto

“In Giappone il passato e il tempo in generale sembrano categorie diverse da come sono concepite in occidente”, risponde Igort. “Tokyo muta continuamente, la città modifica la sua struttura, cambia le regole. In passato, per esempio, non si potevano costruire palazzi più alti della reggia dell’imperatore e questo ha favorito un’estensione orizzontale della città. Oggi questa regola è diventata obsoleta e si assiste a un fiorire edilizio verticale. La proverbiale operosità nipponica fa della città un cantiere aperto. L’occidentale che si incammini nostalgicamente per le vie di Tokyo alla ricerca di luoghi in cui ha vissuto vent’anni prima ha vita dura e deve prepararsi a cocenti delusioni. Tokyo è questo, una città liquida, e il libro indaga la prospettiva dell’accettare questo fluire continuo. S’impara sempre, giorno dopo giorno”. Questo secondo volume dei Quaderni ibrida ancora di più testo scritto, diario, foto, reportage e fumetto vero e proprio rispetto al primo, anche come strumento per un vero e proprio viaggio fluttuante non più solo nella propria memoria personale, ma piuttosto nelle memorie del Giappone, come un unico tempo che racchiuderebbe varie temporalità.

Mi interessa premere l’acceleratore e spingere il linguaggio del fumetto a esplorare le tante potenzialità

Un viaggio dal sapore ancestrale di cui il sogno di reincarnazione del primo volume sembra il presagio. Come un viaggio di reincarnazioni che avvolge il lettore in una dolcezza malinconica. Al tempo stesso quanto sembra essersi dissolto, se guardiamo bene, lo troviamo ancora. Come nel caso dei bagni termali. “Sì, mi pare una bella suggestione. Il libro è un viaggio nell’idea di perdersi, di abbandonare la ricerca di un senso logico per trovarne forse uno più profondo e nascosto, caro alle pratiche dei grandi contemplatori che mi hanno accompagnato intimamente: Basho, Issa, Buson, ma anche Hiroshige e Hokusai. Vagabondare senza una meta precisa alla ricerca di un perdersi rivelatore in mezzo alla natura. La natura che cela qualcosa, pascalianamente, potremmo dire. Molti anni fa credevo che la bellezza dei paesaggi che amavo tanto nelle stampe giapponesi fosse opera di una estrema stilizzazione. Qualche anno più tardi mi sono reso conto che la natura a quelle latitudini è di per sé magica e avvolgente. Da allora viaggio per le campagne, quando possibile, alla scoperta di luoghi che continuano ad ammaliarmi. La sfida questa volta era quella di provare a portare gli sfondi in primo piano, rendersi protagonisti. Nei cartoni animati di oggi, per esempio quelli dello studio Ghibli, la natura è sempre molto presente, ma rimane dietro alle vicende dei protagonisti. Ecco, il mio desiderio era quello di vedere se fosse possibile riportare al centro del racconto quei paesaggi come si usava anticamente nelle xilografie del Sol levante, le stampe del mondo fluttuante”.

Il Giappone è la culla di tante contraddizioni. La cosa che ho imparato con loro è che non occorre una sintesi logica