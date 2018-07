Una valle di musica in Puglia

In Italia non sono poi così tanti gli organizzatori di concerti che tentano di tenere il nostro paese al passo con il resto del mondo. Alcuni ci provano, ma fanno fatica. Il caso del Radar festival, pensato per essere un piccolo Primavera sound, è emblematico: ufficialmente la manifestazione, che si doveva tenere all’inizio di giugno a Milano, è stata cancellata per “una serie di spiacevoli e sfortunate circostanze”, secondo la versione ufficiale dei fatti. Ma quella ufficiosa è che erano stati venduti pochissimi biglietti.

Il Club To Club di Torino, invece, è l’esempio di come si possa fare un festival coraggioso e contemporaneamente far quadrare i conti. Il Viva! festival, che si è tenuto dal 4 all’8 luglio nella valle d’Itria, in Puglia, è il gemello estivo della manifestazione piemontese ed è arrivato alla seconda edizione.

Il Viva!, creato dall’associazione Xplosiva insieme al promoter pugliese Ninni Laterza, ha la stessa filosofia del Club to Club: punta sui nomi stranieri (già questo è un azzardo di questi tempi) e su una presenza forte ma mai troppo invasiva degli sponsor, seguendo un modello anglosassone. Il rapporto con alcuni musicisti ormai è andato oltre la semplice collaborazione: Jamie xx e Arca sono praticamente di casa, ormai.

Rispetto al Club to Club, il Viva! ha un punto di forza: il luogo dove si svolge. La valle d’Itria, territorio a cavallo tra Bari e le province di Brindisi e Taranto, è splendida, con i trulli e i grandi spazi che offre. I paesi che si trovano nei dintorni, come Martina Franca, Cisternino e Alberobello, colpiscono per le facciate bianche delle loro case e sono stati scelti per ospitare i “talk”, cioè i dibattiti e le interviste in pubblico (per onestà intellettuale lo devo dichiarare: a uno di questi eventi ero ospite anche io).

Non ho visto tutto il festival, ma solo le serate del 6 e 7 luglio, perdendo il dj set di Jamie xx e soprattutto l’appuntamento Beats from the Lido, curato dal producer pugliese Jolly Mare, durante il quale dieci artisti hanno reinterpretato canzoni estive italiane.