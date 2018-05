Piccola guida ai concerti dell’estate 2018

La stagione dei concerti estivi sta per cominciare. Anche quest’anno l’offerta è molto ampia (sì, non si vendono più dischi e il modo migliore per fare soldi sono i concerti, l’abbiamo ripetuto fino allo sfinimento ormai). Quindi è arrivato il momento di fare il punto della situazione.

Cerchiamo anzitutto di rispondere a una domanda di rito: come sta la musica dal vivo in Italia? Non troppo male, secondo i dati raccolti dall’International ticketing yearbook e diffusi a novembre da Assomusica, l’associazione di categoria degli organizzatori di concerti. L’Italia è al sesto posto al mondo tra i mercati per la musica dal vivo, con ricavi nel 2017 per circa 721 milioni di dollari (circa 596 milioni di euro) e con una previsione di crescita per il 2021 a quasi 832 milioni di dollari (circa 688 milioni di euro).

Gli ascoltatori preferiscono il pop-rock agli altri generi (questa definizione dell’International ticketing yearbook non è però chiarissima) e sono più affezionati ai biglietti cartacei rispetto a quelli digitali. Il 50 per cento dei biglietti è acquistato in prevendita.

Mentre leggevo i programmi dei vari festival estivi inoltre ho notato una cosa: il numero dei musicisti italiani presenti nei cartelloni di manifestazioni grandi e piccole è in crescita. È una tendenza in atto da anni, ma nel 2018 è diventata sempre più evidente. La musica italiana è vitale quindi, e questo non può che fare piacere.

Questo aspetto però ha anche un lato negativo: avvicinarsi a band straniere (a volte anche sconosciute) è sempre uno stimolo. L’autarchia può essere rassicurante, ma dal punto di vista culturale può anche trasformarsi in una trappola, soprattutto per un pubblico conservatore come il nostro, che non a caso è storicamente allergico ai festival e preferisce i singoli concerti, perché sa già cosa andrà ad ascoltare.

Roma

Il Rock in Roma (20 giugno-26 luglio) è da qualche anno uno degli appuntamenti più importanti dell’estate della capitale, seppur con qualche alto e basso. Tra gli headliner dell’edizione 2018 ci sarà Roger Waters, che il 14 luglio porterà il suo tour Us+Them al Circo Massimo. Tra gli altri artisti da segnalare ci sono i Chemical Brothers (19 luglio) e gli italiani Coez (7 luglio) e Sfera Ebbasta (21 luglio). Anche quest’anno conviene ricordarlo: il festival si tiene all’ippodromo delle Capannelle, un posto sicuramente funzionale alla musica dal vivo, che però non è molto comodo da raggiungere (i mezzi pubblici di Roma, vecchia storia triste).