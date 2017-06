Terraforma tre giorni di musica, natura ed eclettismo

La logica del giardino barocco era quella di creare meraviglia e diletto mescolando natura e artificio. Nel verde si montavano scenografie mobili e si mettevano in scena le serenate, opere liriche in miniatura, con tanto di danzatori e mimi, pensate per essere eseguite all’aperto. A cantare erano ninfe dei boschi, personificazioni dei fiumi e divinità pagane. Si ballava fino all’alba sull’erba, si beveva tanto, si mangiava su tavoli imbanditi sui prati e si simulava, per il sollazzo di una classe colta e danarosa, un rapporto ancestrale e mitologico con la natura, tra pastorellerie, esotismi e rêverie mitologiche.

Il palco principale è in una radura tra gli alberi. Sembra piovuto lì dallo spazio, un pezzo di scenografia di Space is the place , il film di fantascienza afrofuturista di Sun Ra. Ha forma triangolare ed è pieno di elementi verticali di alluminio che riflettono il sole che filtra tra le foglie. Sembra un incrocio tra il totem di una civiltà dimenticata e un palcoscenico da teatro elisabettiano.

Terraforma è un piccolo festival che fin dal primo momento colpisce per solidità estetica e curatoriale. Tutto quello che si vede e si sente concorre a creare un’esperienza estetica precisa: dalla forma del palco ai bar, dalle luci (poche ma suggestive) ai cestini della spazzatura. Anche i bagni chimici sono disposti in modo, tutto sommato, scenografico. Come in ogni festival musicale ci sono gli sponsor ma la loro presenza è discreta: è come se anche loro avessero capito il senso della cosa. Immagino non sia stato facile.

E poi c’è la musica. Il cartellone di Terraforma, che si presenta come “festival sostenibile di musica sperimentale”, è una tavolozza ampia e sfumata che da ambient e new age accelera verso techno e dubstep, mescolandosi con droni spirituali, elettronica analogica e improvvisazione. È un orizzonte sonoro molto ampio ma la continuità tra un set e l’altro, il senso di fluidità tra un’esperienza e l’altra, è il vero miracolo di questo piccolo festival.

A Terraforma non ci sono sovrapposizioni. Chiunque abbia frequentato il Primavera Sound di Barcellona o il tentacolare e massacrante Coachella, nel sud della California, conosce quella sensazione di frustrazione che solo i megafestival sanno dare. I cartelloni sono come dei menu all you can eat della musica dal vivo. Hai sempre la sensazione di essere nel posto sbagliato; magari dall’altra parte il concerto è meglio, possibile che per vedere X io debba perdermi Y? Catene di messaggi frenetici su WhatsApp e massacranti camminate tra un palco e l’altro. Ammesso di non essere monaci zen, perfettamente a fuoco su ciò che si vuole vedere o sentire, i megafestival rischiano di offrirti un’esperienza musicale frammentaria e incompleta, come un Daily Mix di Spotify ma dal vivo, con i cessi chimici e sempre con il ditino sul tasto next.

A Terraforma, invece, la musica è sempre lì, non sei tu che la rincorri. Non ci sono sovrapposizioni tra il palco principale, il soundsystem in mezzo al bosco e il labirinto, un suggestivo giardino all’italiana in via di restauro.

E allora non resta che sedersi, magari con una birra in mano, ad ascoltare. Sapere che non ti stai perdendo niente da un’altra parte ti dà la libertà di sentire tutto, di scendere nel dettaglio e magari di annoiarti anche un po’, che è l’ultimo grande lusso che ci rimane in un’era di iperstimolazione sensoriale.

Alle 10 di mattina del sabato, per esempio, il dj e producer romano Donato Dozzy era già sul palco principale e per un pubblico ancora mezzo addormentato ha messo insieme un set new age, che tra droni, campanellini e suoni della natura (forse quelli erano veri, chissà) ha fatto da rituale d’inizio e da risveglio dei sensi. C’era chi era sdraiato, chi dormicchiava, chi faceva yoga e chi leggeva un libro. La musica però era sempre lì che vibrava tra gli alberi.