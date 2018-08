Sulle montagne russe con Travis Scott

Travis Scott, Stargazing

A Houston, in Texas, fino a qualche anno fa c’era un parco divertimenti chiamato Six Flags Astroworld. L’hanno demolito nel 2005 per far posto a degli appartamenti. Su quelle montagne russe, tra i tanti, c’è passato anche un ragazzino nero chiamato Jacques Webster.

Oggi quel ragazzino ha 26 anni, si fa chiamare Travis Scott ed è uno dei nomi di punta della trap statunitense. Ha deciso di dedicare Astroworld, il suo nuovo disco, proprio a questo vecchio parco giochi, la cui chiusura, per lui e per tanti bambini, ha significato in un certo senso la fine dell’innocenza. E infatti c’è una certa malinconia che serpeggia tra le canzoni, nonostante le inevitabili spacconate da rapper di Scott e dei suoi numerosi ospiti (Drake, The Weeknd, Frank Ocean e perfino Stevie Wonder, ma l’elenco potrebbe andare avanti). Come se non bastasse, ad Astroworld ha lavorato una folta schiera di produttori, a partire dal texano Mike Dean.

Per capire l’atmosfera del disco, alla parola malinconia dobbiamo affiancarne un’altra: psichedelia. La trap di Scott ha da sempre questa cifra, che può sembrare un po’ strana se associata a un genere come la trap, ma è difficile definire diversamente il gusto del rapper per l’introspezione e le atmosfere dilatate. Scott inoltre ha un debito enorme nei confronti di Kanye West: sentitevi Carousel, dove nel ritornello compare la splendida voce di Frank Ocean. Sembra un pezzo di The life of Pablo.

Il lavoro enorme che c’è dietro a ogni canzone viene fuori ascolto dopo ascolto: Astroworld suona benissimo, dall’inizio alla fine. Soffre però del difetto cronico di tanti dischi recenti delle superstar del rap: è troppo lungo. Ma se si ha voglia di dedicargli un po’ di tempo (e di saltare qualche brano ogni tanto), si viene ricompensati. Per esempio Astrothunder, dove sono ospiti il chitarrista John Mayer e il bassista Thundercat, è uno dei momenti più intimi e riusciti dell’album. Discorso che vale anche per Houstonfornication, dove Scott riflette sulla sua dipendenza dalla droga, e Coffee bean, che parla della relazione con Kylie Jenner, star dei reality show statunitensi, e del figlio avuto da lei.

Se invece preferite i momenti da fuochi d’artificio, la prima parte è quella che fa per voi, con le trionfali Stargazing e Sicko mode, dove è ospite un Drake in forma smagliante. Un altro difetto del disco, a proposito di Drake, è quello che ha fatto notare la recensione di Pitchfork tradotta questa settimana su Internazionale: a volte il rapper di Houston non ha la personalità per stare dietro ai suoi ospiti e finisce per essere una comparsa nel suo stesso album.

Insomma, forse il merito non è tutto di Travis Scott, ma questo disco funziona a meraviglia. E nel mucchio c’è perfino Butterfly effect, il notevole singolo uscito mesi fa. A conti fatti, Astroworld è uno dei migliori album rap dell’anno, finora.