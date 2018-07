Tanto Drake, forse troppo

Drake, Nonstop

Altro che morte dell’album. Una delle conseguenze del dominio dello streaming sul mercato discografico mondiale è che i dischi si stanno allungando. Di recente tante star dell’hip hop e dell’rnb statunitense, dai Migos a Chris Brown, hanno pubblicato album più lunghi di 80 minuti, come ha fatto notare l’edizione statunitense di Rolling Stone. Il motivo è semplice: più canzoni significano più streaming, posti più alti nelle classifiche di Spotify e quindi più soldi. Questo spiega in parte perché Scorpion, il nuovo lavoro di Drake, ha 25 (!) canzoni. Tra l’altro, come se non bastasse, nei tre giorni successivi all’uscita, l’immagine del rapper canadese era era onnipresente su Spotify, perfino nelle playlist degli altri musicisti.

Del resto, quando si parla di artisti del genere, i numeri non si possono separare dalla musica. Ma a volte è proprio la musica a passare in secondo piano. Scorpion infatti soffre dello stesso problema che aveva Culture II dei Migos: c’è troppa roba. I fan saranno contenti di riascoltarsi fino alla nausea queste canzoni, ma per gli ascoltatori normali come noi la mole è francamente troppa.

Non che in Scorpion non ci siano ottimi pezzi: il singolo God’s plan, già in giro da mesi, è un classico brano di Drake e funziona alla grande. Nonstop, con i suoi bassi trap, ha un gran tiro, come Mob ties, che campiona il Nas di Affirmative action (stendiamo un velo pietoso sul testo invece, nel quale Drake cerca di darsi una credibilità da “strada” rivendicando presunti legami con la mafia). Ma ci sono troppi riempitivi in questo dico. Soprattutto nella seconda parte, quella più rnb, dove i pezzi da saltare sono almeno cinque o sei: alcuni brani, come Ratchet happy birthday, sono così brutti che sembrano uno scherzo.

In Don’t matter to me spunta addirittura la voce di Michael Jackson, presa da una registrazione fatta dal re del pop nel 1983 insieme a Paul Anka. Ma il risultato non è niente di epico. Insomma, Scorpion è un mezzo flop. È un disco malato di autoreferenzialità (anche l’ultimo di Kanye West lo era, ma aveva cose più interessanti da dire) al quale qualche taglio avrebbe giovato. Drake, come altri giganti del rap statunitense, è comprensibilmente molto attento alle cifre. Oltre che occupare militarmente Spotify però dovrebbe pensare anche a fare grandi dischi, se non vuole scendere presto dal trono.