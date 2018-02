L’amore ai tempi della trap

Migos, Narcos

In Italia in questo momento si parla molto di trap e soprattutto si parla di Sfera Ebbasta. Il 19 gennaio il rapper di Cinisello Balsamo ha pubblicato il suo nuovo disco Rockstar, che nelle prime 24 ore dall’uscita ha raccolto più di otto milioni di ascolti sui servizi di streaming. Due brani dell’album sono finiti nella top 100 della classifica mondiale di Spotify, una cosa inedita per un artista italiano. Il suo successo, oltre a stupire, ha provocato anche qualche polemica. Se volete capire un po’ meglio la questione, vi segnalo questo articolo. Non è questa la sede per aggiungere altre parole al dibattito. L’unica cosa che mi sento di scrivere è che, pur non essendo certo un grande fan di Sfera Ebbasta, non capisco tutto il livore che c’è nei suoi confronti.

Ora veniamo a noi. Che c’entrano i Migos con Sfera Ebbasta? C’entrano. Nel brano Cupido, la terza traccia di Rockstar, c’è ospite Quavo, un membro del trio statunitense. I Migos, per chi non lo sapesse, sono un gruppo trap di Lawrenceville, Georgia, formato da Quavo, Takeoff e Offset. Un anno fa Donald Glover, l’attore, produttore e musicista (che pubblica dischi con il nome Childish Gambino) li ha definiti “I Beatles della nostra generazione”, scatenando un dibattito tra fan e detrattori del gruppo per certi versi simile al nostro più provinciale discorso su Sfera.

Glover l’ha sparata grossa, ovviamente, ma non si può negare che i Migos siano il gruppo più importante della trap statunitense contemporanea (infatti se ne sono accorti anche il Coachella e il Primavera sound). E soprattutto che la trap, o il rap in generale, non sono più solo il nuovo che avanza, ma il genere che dal punto di vista commerciale e a volte anche artistico sposta di più gli equilibri. La musica di Sfera Ebbasta non ha né l’originalità né la sostanza di quella dei Migos, è quasi scontato farlo notare, ma il fatto che si sia parlato così tanto di lui in questi giorni è un segno dei tempi, non possiamo negarlo.

Il nuovo album dei Migos, Culture II, non è all’altezza del precedente Culture (soprattutto perché è troppo lungo, 24 pezzi sono un’esagerazione), ma è un signor disco. Dovendo scegliere un solo pezzo, vado per Narcos, in cui i Migos si paragonano al Pablo Escobar della serie tv di Netflix, trappando su una base prodotta dallo stesso Quavo e costruita sul campionamento della canzone haitiana Espoir. Il pezzo, nel quale Quavo canta “Straight out the jungle” con un’inflessione quasi alla Bob Marley, è stato composto in Sudafrica, in un resort circondato dalle scimmie. Forse è per questo che Narcos ha un suono così esotico, meno urbano rispetto agli standard del gruppo statunitense.