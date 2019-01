Il Kanye West di Bahia

Baco Exu do Blues, Bluesman

Tutto è blues per il rapper brasiliano Baco Exu do Blues. “La samba è blues, il rock è blues, il jazz è blues”, come recita l’irresistibile pezzo che apre il suo secondo disco, intitolato non a caso Bluesman. Questo brano, accompagnato da un cortometraggio altrettanto interessante, campiona nientemeno che Muddy Waters ed è contemporaneamente un piccolo trattato di musicologia, uno spaccato di vita nelle favelas, un invito cristologico a non dimenticare gli ultimi e un inno antirazzista. È il manifesto di un album sorprendente, in cui ci sono tanti spunti non solo musicali: in Queima minha pele si parla di depressione, mentre in Minotauro de Borges si tira in ballo La casa di Asterione, racconto dello scrittore argentino Jorge Luis Borges.

Baco Exu do Blues mette a frutto le sue origini afrobrasiliane, mescolando tutti i ritmi del continente americano e africano. Nei brani si alternano suoni trap, samba, funk, soul e ovviamente blues, tra chitarre elettriche e drum machine. Le strutture delle canzoni cambiano, si evolvono. Baco sa rappare, ma sa anche cantare molto bene.

C’è anche il tempo per un omaggio a Kanye West, al quale il rapper brasiliano si paragona nell’ironica Kanye West da Bahia, e per una ballata rap soul di gran classe come Flamingos. Bluesman è un disco vario e intrigante, diverte e rompe la monotonia senza disdegnare l’impegno politico. È uno degli album rap più interessanti usciti a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Bahia 1 Atlanta 0.