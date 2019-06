Jon Hopkins si fa guidare dal suono

Jon Hopkins è nel suo studio a Londra. Risponde al telefono con una voce quasi sussurrata ed è sempre molto educato. Sta lavorando a un remix, “ma non posso dire quale”, confessa il musicista britannico mentre approfitta di un momento di pausa.

Hopkins è uno dei pochi musicisti in circolazione in grado di creare un ponte solido tra cultura rave e la musica ambient. Il suo quinto album, Singularity, è uscito un anno fa ed è stato ispirato soprattutto da due temi: la natura e la meditazione. È da questi elementi che nasce la forza tranquilla dei brani, costruiti su bassi potenti e sintetizzatori granulosi, che creano una costante atmosfera psichedelica. L’album, che si apre e si chiude con la stessa nota, come un cerchio, è stato accolto da ottime recensioni, oltre che da un riscontro di pubblico notevole. In questi giorni il musicista britannico lo sta portando in giro per l’Europa, e suonerà presto al festival di Glastonbury (dal 26 al 30 giugno), uno degli eventi musicali più importanti del mondo. “Per me è un onore, non c’è niente come Glastonbury”, spiega lui.

I concerti di Jon Hopkins toccheranno anche l’Italia. Suonerà il 12 luglio all’Home Venice Festival a Mestre e soprattutto al Viva! Festival, in programma dal 1 al 4 agosto in Valle d’Itria, in Puglia. Nel cartellone del Viva!, oltre a Hopkins, è prevista l’unica data italiana di Erykah Badu (che farà un dj set per il suo progetto Lo Down Loretta Brown), Apparat, Yves Tumor, Napoli Segreta e altri.

“È stato un anno incredibile, mi viene quasi da ridere se penso alla quantità di cose che ho fatto”, racconta Hopkins, “penso che il disco sia stato accolto così bene perché le persone vogliono riconnettersi in qualche modo al mondo naturale. Molta della musica elettronica che ascoltiamo oggi del resto ha una forte componente spirituale. Mi viene in mente Kelly Lee Owens, un’artista che apprezzo molto”.

L’omaggio alla natura di Singularity è anche un avvertimento contro i cambiamenti climatici? Hopkins non dà una risposta chiara su questo punto, ma piuttosto qualche indizio. “Singularity non parla esplicitamente di emergenza climatica, anche se il brano di apertura o altri pezzi come Everything connected fanno pensare a un pericolo incombente. Di solito però non compongo pensando a un tema specifico, preferisco partire da un suono, da un campionamento, da un sintetizzatore”.