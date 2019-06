Il Primavera sound ha rischiato, e ha vinto

Quest’anno il Primavera sound ha deciso di cambiare le carte in tavola. Quando a dicembre il festival catalano ha annunciato la line up dell’edizione 2019, formata al 50 per cento da donne, sempre più aperta verso generi come il rap e la musica latina e presentata con un video che sembrava uno spot dell’Adidas, sui social network ci sono stati elogi ma anche alcune critiche. Diversi appassionati storici si chiedevano dove fosse finito quell’immaginario indie che ha fatto le fortune del festival fino a oggi.

Facevano bene a lamentarsi? A conti fatti, no. Il Primavera sound del 2019, che si è tenuto a Barcellona dal 30 maggio al 1 giugno, è stato uno dei migliori degli ultimi anni, con un’offerta musicale eclettica, in grado di accontentare praticamente tutti i gusti e che somiglia sempre di più a un ipertesto da navigare, un’utopia musicale diventata realtà.

Del resto il 2019, come recitava il video di presentazione, è l’anno del New normal, quello in cui finalmente nell’industria culturale è diventato centrale il dibattito sulla parità tra i generi, in cui sono “cadute la barriere” e in cui è finita “la dittatura del buon gusto”. Sono frasi a effetto, chiaramente, buone per uno spot. Ma dopo essere stati a Barcellona in questi giorni non si può negare che il Primavera e il suo pubblico abbiano dato una lezione di contemporaneità che non è facile trovare altrove.

In quel grande luna park musicale che si crea ogni anno al Parc del Fòrum, alla periferia della città, la musica nera si è imposta definitivamente come il genere di riferimento (un processo in atto da anni, in realtà) e ha tolto spazio al rock e all’indie, che però sono stati comunque discretamente rappresentati. Sui palchi principali hanno fatto capolino generi come l’urbano (uno stile che unisce rap e reggaeton), con concerti come quello delle star colombiane Kali Uchis (una bella sorpresa) e J Balvin (meno divertente delle attese).

I concerti migliori (perlomeno tra quelli che ho visto, seguire tutto al Primavera, si sa, è impossibile) sono stati proprio quelli di tre donne: Erykah Badu, folle e sciamanica veterana del neo soul, ha tenuto in pugno un grande palco come se suonasse in un club, regalando momenti di contagiosa improvvisazione e omaggiando gli Outkast con una splendida versione di Liberation; Janelle Monáe (nel video qui sopra) ha messo in piedi uno spettacolo pop tanto divertente quanto ricco di contenuti politici e sociali, passando da una citazione di Prince a un attacco a Donald Trump; Rosalía, star locale del pop flamenco ormai non più tanto locale, ha infiammato il pubblico spagnolo e ha confermato di essere una solida realtà della musica globale. Ma è andata bene anche con gli australiani Tame Impala, che il 31 maggio hanno radunato una folla da stadio.