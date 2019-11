Dati e grafici sulla violenza di genere in Italia e nel mondo

Nel 1999 le Nazioni Unite hanno istituito la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La data scelta è stata il 25 novembre, in ricordo dell’uccisione delle tre sorelle Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa Mirabal, assassinate nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960 per la loro resistenza alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo. Lo scopo della giornata è sensibilizzare sul fatto che in tutto il mondo le donne sono soggette a stupri, violenze domestiche e altre forme di violenza.

Sabato 23 novembre 2019 più di centomila persone in Italia hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Non una di meno contro la violenza di genere. L’analisi della questione attraverso alcuni dati, in Italia e nel mondo.