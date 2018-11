La poetica dell’amplesso con il flipper

Gentile bibliopatologo,

la mia esistenza non è solo influenzata, quanto costruita, prodotta dalla letteratura. Mi sembra impossibile sottrarmi alle categorie interpretative che libri di qualsiasi genere (non solo saggi) frappongono tra me e la conoscenza del mondo; questo mi aliena sempre più dall’esterno, dove quello che vedo sembra frutto delle parole degli altri. Come posso rendermi un po’ impermeabile a queste influenze, e accettare la realtà per come si dà davanti ai miei occhi?

– G.G.

Caro G.G.,

filosofi e sapienti delle scuole più disparate, raccolti intorno al tuo capezzale come i medici di Pinocchio, direbbero che sei in preda a un delirio, perché un accesso immediato alla realtà è per definizione impossibile, e tra te e la conoscenza del mondo si frapporranno sempre lenti deformanti di varia foggia, materia e spessore. Concorderebbero, scambiandosi pensosi cenni di assenso sotto le lunghe barbe, che il tuo delirio è causato da quella che la medicina antica chiamava una pletora, una sovrabbondanza nel sangue, e ti cospargerebbero di sanguisughe per un bel salasso, così da placare i tuoi eccessi vitali. Il bibliopatologo, che non ha un briciolo della loro dottrina, può offrirti rimedi più spicci, da pronto soccorso casalingo.