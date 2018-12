Perché i libri grossi ci fanno paura

Caro bibliopatologo,

leggo almeno due libri alla settimana a patto che non superino le duecento pagine. Questo mi rattrista perché ci sono tanti bei libri più lunghi, anche di autori che ho adorato, ma quando vado in libreria e prendo in mano il sostanzioso tomo non lo compro mai. Nelle mie fantasie immagino di dividere fisicamente il libro e superare il blocco con questo escamotage, ma poi penso che non potrei più metterlo a posto bene nella libreria. Insomma mi aiuti, la prego! –TomaGrossa

Cara TomaGrossa,

qualche anno fa Quentin Tarantino, in una conferenza stampa al festival di Cannes, disse che gli sarebbe piaciuto produrre una miniserie basata sul suo film Django unchained. Se l’idea è rimasta sulla carta, la motivazione andrebbe scolpita nel bronzo:

Proponi alla gente un film di quattro ore e cominceranno a roteare gli occhi, ma mostragli una serie divisa in quattro puntate e se la guarderanno tutta in una volta sola.

È proprio così, e vale grosso modo per tutte le attività umane. Come mai? Suppongo che in parte ci sia di mezzo la pigrizia (cinquanta addominali suona male, ma dieci serie da cinque, be’, è tutta un’altra storia), in parte i nostri limiti cognitivi (la ragione per cui le nostre misere menti riescono a memorizzare un numero di telefono solo spezzettandolo in tre o quattro numeri più piccoli). La parte del leone, tuttavia, credo che la faccia la nostra inesauribile capacità di autoinganno, la smania di prenderci in giro e di essere presi in giro. Quel difetto di fabbrica della mente umana che fa sì che, su un cartellino del prezzo, il 19,99 ci sembri un numero diversissimo dal 20. Ti faccio un esempio personale: se compro dieci libri in un giorno, mi sento un orribile ingordo spendaccione, e prefiguro la mia rovina finanziaria; se invece, per dieci giorni, compro un libro al giorno, mi considero un amministratore parco e un sobrio centellinatore. Eppure l’estratto conto è lo stesso.