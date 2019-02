Svaligiare biblioteche con l’aiuto di Faust

Gentile bibliopatologo,

da tempo ho una dipendenza dai prestiti bibliotecari. Lavoro a Gallarate e lì posso prendere dieci libri. Sono residente a Mendrisio, in Svizzera, dove posso prenderne cinque, altri cinque ancora posso prenderne a Casale Monferrato, il comune di cui sono originario. Mi ritrovo così con montagne di libri, che ovviamente non riesco a leggere. Come posso uscirne?

–Andrea Z.

Caro Andrea,

sarà per questo andirivieni tra l’Italia e la Svizzera, sarà per aver letto troppo Dürrenmatt, ma mi piace immaginarti come un trafficante di valuta o uno speculatore finanziario; e in effetti i tuoi giochi di prestiti e restituzioni a incastro, di cui quasi di certo terrai nota su una tabella fitta come un orario ferroviario, fanno supporre che nella tua rete di associazioni mentali la carta dei libri sia una varietà della carta moneta o della carta dei titoli azionari. Ti inebri all’idea delle quote di volumi in prestito che salgono, salgono, creando un bel gruzzolo sul tuo comodino o sulla tua scrivania. Lo guardi ogni sera prima di addormentarti e ti compiaci. Il borghese, diceva Hegel, non gode del godimento, gode di immaginare di godere. Ma quando affonderai le mani nel tesoro?

Il rimedio che ti propongo è di una semplicità diabolica: restituisci tutti i libri che hai accumulato e prendine in prestito uno solo, il Faust di Goethe (se proprio non ce la fai a compiere una disintossicazione così brusca prendine pure tre copie: una a Gallarate, una a Mendrisio e una a Casale Monferrato). Fatto? Benissimo. Ora apri la seconda parte e cerca, nel primo atto, la scena Lustgarten. È quella in cui Mefistofele per salvare l’Imperatore inventa la carta moneta: