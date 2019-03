I libri hanno un’anima, ma non è la nostra

Gentile bibliopatologo,

di recente ho lasciato la casa che condividevo con una coinquilina che non mi era affatto simpatica. Nel soggiorno comune aveva allestito il suo scaffale che conteneva un po’ di tutto: da Borges a Dan Brown, da Ernst Jünger a Baricco. Dopo essermi trattenuta per i mesi della convivenza, al momento di lasciare l’appartamento ho confiscato sei libri per sottrarli a tale confusa promiscuità. Non era la prima volta che mi capitava di appropriarmi di nascosto di opere di autori amati per salvarli da compagnie disdicevoli. Mi giustificavo pensando che anche loro, i libri, avrebbero approvato. Si tratta di snobismo? Cleptomania? Gelosia da scaffale? O forse è solo sete di giustizia?

–Greta

Gentile bibliopatologo,

tutti i libri comprati e divorati in questi anni avevano trovato una loro collocazione nella piccola casa in affitto condivisa con il mio fidanzato. Dovrei chiamarlo ex, perché non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati perché, dopo un fidanzamento di dodici anni, una notte ho scoperto che lui aveva un figlio da un’altra donna. Ma il punto non è questo. Il punto è che il figlio è stato concepito nel salotto di quella casina, proprio davanti ai miei libri. Ora che il dolore comincia a rarefarsi per lasciar spazio all’amarezza, mi chiedo se anche i libri si siano sentiti feriti e oltraggiati. Hanno anche loro bisogno, come noi tutti, di essere salvati da qualcuno?

–Giulia

Cara Greta, cara Giulia,

ho un atroce sospetto: niente niente eravate coinquiline, voi due? La congettura aprirebbe un ventaglio entusiasmante di possibilità romanzesche ma, se per avventura si rivelasse corretta, mi proietterebbe sul podio dei più grandi gaffeur di tutti i tempi. A ogni modo, che abbiate condiviso o meno lo stesso tetto, di certo condividete un’idea: che i libri debbano essere salvati. Quella parola potrebbe condurci facilmente a Rainer Maria Rilke e alla nona elegia duinese, dove le cose effimere “confidano che noi, più effimeri di tutti, le salviamo”, ma preferisco che mi seguiate per una via un po’ più tortuosa.