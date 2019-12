Perché i sogni nei romanzi ci annoiano

Cara Giulia, ti confesso che ho fatto di peggio: ho letto l’ Interpretazione dei sogni di Freud aggirando il più possibile le descrizioni dei sogni dei pazienti. Temerario, vero? Il fatto è che i sogni altrui sono noiosissimi. Ma per capire cosa ci rende allergici ai sogni narrati nei libri, partiamo dal chiederci perché siano così frustranti nella vita cosiddetta reale, quando a raccontarceli è un amico. Al mattino viene da noi tutto raggiante, gli occhi ancora smarriti nella luce esitante del dormiveglia, come se avesse appena visitato un paese meraviglioso. Così è, in effetti: ha fatto esperienza di un luogo più vero del vero, che gli è apparso con colori vivissimi, e freme per mettercene a parte. Eppure, l’attimo in cui comincia a descriverlo è il bivio da cui si divaricano due delusioni: la sua, che non riesce a trovare le parole adatte e che, nello sforzo di dipanarlo, quasi smarrisce il filo del sogno dentro di sé; la nostra, che ci aspettavamo un racconto fatato e via via ci troviamo di fronte a uno smorto groviglio di parole incongruenti, nessi illogici, immagini astruse.

Cosa sta in mezzo, tra la sua delusione e la nostra? La letteratura, appunto. Che è l’arte di rendere vivida per gli altri una visione che ha dominato la nostra mente. È per questo che verso i sogni raccontati nei romanzi sono meglio disposto che verso i materiali onirici raccolti dagli psicoanalisti.

Se la vita è un sogno, leggiamo nell’Isola dei morti di Strindberg, il teatro è allora il sogno di un sogno. Allo stesso modo lo è la letteratura. Ma agli scrittori non chiediamo di raccontarci i sogni in modo che sembrino sogni, sospingendoci ancora più in là nei cieli grigi dell’astrazione; piuttosto, pretendiamo che ce li raccontino in modo che sembrino veri, ossia come quell’amico non ha saputo fare. Non sarà un caso se i soli sogni appassionanti che incontriamo nei romanzi sono quelli che non fanno nulla per somigliare ai miseri detriti onirici che ramazziamo al risveglio, ma suonano piuttosto come romanzi nel romanzo; quei sogni, cioè, dove l’artificio letterario – il somnium fictum – moltiplica l’intensità anziché attenuarla. Prova a comparare il sogno di Hans Castorp nella Montagna incantata, con le megere che sbranano un bambino in un tempio, a qualunque esercizio di trascrizione onirica surrealista, e vedrai bene cosa intendo.