Lo Stato islamico mette radici in Asia

Marawi, duecentomila abitanti quasi tutti sfollati dopo l’attacco dei fedeli dell’Is, è il cuore musulmano dell’isola di Mindanao, la seconda dell’arcipelago per estensione, dove vive gran parte della minoranza musulmana del paese (il 5 per cento della popolazione), a maggioranza cattolica. Mindanao è anche l’isola da cui proviene il presidente Rodrigo Duterte che, impegnato nella sua lotta armata alla droga , a quanto pare aveva preso sotto gamba la minaccia islamista nella regione.

È passato quasi un mese da quando una banda di miliziani armati ha preso d’assalto il centro di Marawi , nel sud delle Filippine, sventolando la bandiera nera del gruppo Stato islamico (Is) e, nonostante i capi dell’esercito contassero di reprimere la rivolta in pochi giorni, il 20 per cento della città è ancora nelle mani dei jihadisti .

Il gruppo che guida l’insurrezione in nome del califfo, capeggiato dai due fratelli Omar e Abdullah Maute, nel novembre del 2016 aveva tentato un’impresa simile nel villaggio di Butig, non lontano da Marawi. Issata la bandiera nera dell’Is sulla sede del municipio, occupate una moschea e una scuola, i circa duecento uomini guidati dai Maute hanno resistito quattro giorni all’intervento dell’esercito. Stavolta, invece, sembrano essersi organizzati e armati meglio, avvantaggiati anche da una conoscenza dettagliata della città.

Una guida utile alla galassia sunnita fuori dal mondo arabo dove lo Stato islamico prova, con più o meno successo, a espandere la sua influenza o dove semplicemente i riverberi del jihad globale generano nuovi accoliti, proprio come succede in Europa, in Africa, negli Stati Uniti o in Australia. Paesi o province dell’Asia a maggioranza musulmana (o con una presenza importante di comunità di fede islamica) che insurrezioni locali, frustrazioni secolari e tensioni postcoloniali mai sopite rendono terreni potenzialmente fertili per un allargamento a est del progetto di Al Baghdadi, ma dove non è scontato che l’Is riesca davvero a mettere radici.

L’Afghanistan e il Pakistan in primis, paesi dove l’Is ha stabilito una succursale locale nella provincia del Khorasan sfruttando le divisioni interne ai taliban e dove però deve vedersela con Al Qaeda, oltre che con gli stessi taliban. Prima che le notizie della battaglia di Marawi arrivassero sui nostri giornali, l’idea di una presenza dello Stato islamico in Asia era limitata a questa parte di mondo alle prese con una guerra contro la militanza armata che dura da diciassette anni e non fa che peggiorare.