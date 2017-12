Gli ultimi Jedi e gli altri film del weekend

Appena uscito, l’ottavo film della saga di Star Wars ha un altissimo indice di gradimento sulla stampa angloamericana. Piovono palle e stelle su quella che qualcuno ha definito come una “new hope” . Una speranza per il pubblico naturalmente, in particolare quello cresciuto con la prima trilogia e lasciato un po’ così dalla seconda. Gli ultimi Jedi è il secondo episodio della terza trilogia. Il precedente Il risveglio della forza ha scoperto le carte, ora bisogna cominciare a fare sul serio.

Quali potrebbero essere le aspettative nei confronti del film? Che sia capace, se non di imporre un nuovo immaginario, almeno di allargare quello inventato da Lucas, invece che galleggiare su quello già esistente, assecondando magari le mode del momento. Che faccia crescere i personaggi che abbiamo conosciuto nel primo film della trilogia, più che usarli per rimpiazzare eroi che ormai hanno già dato. Che, anche grazie agli effetti speciali, riesca a regalarci degli scenari in grado di stimolare la fantasia, e non solo di riempire le caselle imposte dalle leggi del marketing. In sostanza che tiri fuori il meglio dell’industria per dimostrare che ci sono ancora nuovi territori da scoprire. Troppe aspettative? Speriamo di no.

Altrimenti, visto che alla terza trilogia, la prima targata Disney, ne seguirà una quarta (con contorni vari di spin off e serie tv), il rischio di inflazione è reale. È vero che dai cosiddetti “reboot” (su tutti quello di Star Trek firmato da JJ Abrams) sono venute fuori alcune delle cose migliori della grande industria cinematografica, ma forse si può provare anche semplicemente a progredire, almeno ogni tanto, come si deve. Tutto questo per dirvi (attenzione, spoiler) che Gli ultimi Jedi ancora non l’ho visto, perché aspetto Natale per vederlo con la famiglia, possibilmente in una piccola sala sperduta nella nebbia. Perché anche questo è il cinema, giusto?