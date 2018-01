Tre manifesti a Ebbing, Missouri è il film del weekend

Mildred ha deciso. Si presenta dal concessionario pubblicitario della cittadina in cui vive e affitta tre grandi cartelloni pubblicitari piazzati, uno in fila all’altro, in una delle strade che entrano in paese. Non per pubblicizzare qualcosa, ma per una sua denuncia personale. Sette mesi prima la sua figlia adolescente è stata violentata e uccisa, ma la polizia locale non ha risolto niente.

Qua e là questo articolo può contenere degli spoiler, quindi occhio.

L’atto di Mildred può essere interpretato in tanti modi, come una denuncia, ma anche come un disperato grido di aiuto da parte di una donna che non si dà pace. Fatto sta che questa sua “campagna” (chiamiamola così) avrà molte conseguenze. Presentato a Venezia dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura e fresco vincitore di quattro Golden globe, Tre manifesti a Ebbing, Missouri del regista e commediografo londinese di origini irlandesi Martin McDonagh (In Bruges) è bellissimo e complesso. Può essere interpretato e visto in tanti modi e non necessariamente ce n’è uno migliore dell’altro.