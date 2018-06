La stanza delle meraviglie e gli altri film del weekend

Nella Stanza delle meraviglie di Todd Haynes ci sono molte cose belle. Il film è tratto dal libro di Brian Selznick (che ha anche sceneggiato il film), lo stesso autore della Straordinaria invenzione di Hugo Cabret. E non mancano i punti in comune. I protagonisti sono due bambini di dodici anni. Nel 1927, Rose scappa di casa e dal New Jersey va a New York, in cerca della madre, diva del muto, impegnata a Broadway. Nel 1977, Ben scappa di casa e dal Montana va a New York, in cerca del padre di cui non ha alcun ricordo. Tutti e due i bambini sono sordi, tutti e due finiscono al museo di storia naturale di Manhattan. Le loro storie si specchiano e s’intrecciano.

Millicent Simmonds (la bambina sorda apprezzata recentemente in A quiet place) e Oakes Fegley sono meravigliosi rispettivamente nella parte di Rose e in quella di Ben. E sono incavolati con il mondo, il che stempera almeno un po’ quella sorta di ricatto per cui siamo forzati all’empatia e alla tenerezza nei confronti di bambini carini protagonisti dei film. E poi, per lunghi tratti, siamo costretti nel punto di vista di un bambino sordo. Non sentiamo le voci e, nel caso di Ben, non capiamo neanche il linguaggio dei segni.

Panorami e diorami hanno un ruolo fondamentale nel film. Di solito i plastici (per esempio quello leggendario della Roma antica che sta al museo Pigorini) esercitano un grande fascino. Ma qui la cosa sembra cercata in modo artificioso. Il regista di Io non sono qui e Carol è capacissimo di dar vita a ricostruzioni minuziose, ma non arriva al nitore di Wes Anderson. L’omaggio al cinema muto, poi, in alcuni tratti è grossolano e quasi sfiora la parodia.

Ma forse il difetto più grande di La stanza dei sogni è che a un certo punto Haynes sembra alzare il piede dall’acceleratore. Eravamo tutti pronti a un finale strappalacrime che non arriva mai, lasciandoci a metà strada con un bel groppo in gola. La luce che illumina il diorama si spegne e Haynes non ci dà più monetine per riaccenderla.