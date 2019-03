Peterloo e gli altri film del weekend

Mike Leigh si prende tutto il tempo che gli serve per portarci al comizio del riformatore di Henry Hunt nel St. Peter field di Manchester – dove cavalleria e guardia nazionale caricarono la folla pacifica di decine di migliaia di persone lasciando sul terreno 18 morti e causando centinaia di feriti – con tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per capire cosa successe, perché e anche il ruolo dell’informazione e della stampa. Magnifica la sequenza del comizio che finisce in massacro, di cui ci ha parlato Mike Leigh in una bellissima Anatomia di una scena.

Il Regno Unito esce vittorioso dalle guerre napoleoniche, ma le glorie militari non possono cancellare in un attimo le sofferenze del suo popolo. Mentre i vincitori di Waterloo vengono ricoperti di onori e denaro, il soldato semplice Joseph torna traumatizzato a Manchester dalla sua famiglia, una famiglia di operai che tira a campare come può. Con gli anni, il divario tra quello che succede nei palazzi del potere e la vita sempre più difficile delle persone aumenta ancora, anche a causa di una classe dirigente (governanti, parlamentari, magistrati locali) totalmente ottusa.

Al di là delle loro malefatte, più o meno gravi , Mel Gibson e Sean Penn sono due grandi del cinema. Due star assolute come attori, due registi di cui vale sempre la pena di vedere i film. Eppure il loro incontro sullo schermo passa quasi in sordina. Molto probabilmente perché Il professore e il pazzo ha avuto notevoli problemi produttivi e di distribuzione. Il progetto nato dalla mente di Mel Gibson come una specie di adattamento di The professor and the madman. A tale of murder, insanity, and the making of the Oxford english dictionary di Simon Winchester (che ha anche collaborato alla sceneggiatura). A un certo punto Gibson, che ha deciso di lasciare la regia a Farhad Safinia, ha fatto causa alla produzione Voltage e lo stesso Safinia ha citato in giudizio i produttori chiedendo la distruzione della pellicola, ma ha perso, decidendo quindi di firmare la regia con lo pseudonimo di P.B. Shemran.

Di solito è difficile che problemi produttivi di questo tipo non lascino qualche strascico sul film. In attesa del director’s cut possiamo immergerci nella storia del professor James Murray (il professore, Mel Gibson), incaricato di concludere la redazione del leggendario dizionario della lingua inglese, ricorrendo al lavoro di volontari sparsi in tutto l’impero. Tra loro anche William Chester Minor, ex insegnante, rinchiuso in un manicomio criminale (il pazzo, Sean Penn). Nel cast anche Steve Coogan e Natalie Dormer.