1917 e i film del weekend

Il film, tecnicamente audace già sulla carta, promette un’esperienza immersiva fra le trincee del famigerato “fronte occidentale”. La pericolosa missione “oltre le linee nemiche” di due soldati britannici, Blake (Dean-Charles Chapman, lo sfortunato re Tommen del Trono di spade) e Schofield (George MacKay, già visto in tanti film tra cui Pride e Captain Fantastic), è ricostruita in un lungo (apparente) piano sequenza. Una scelta che ovviamente pesa su tutto il resto. Ma Mendes (autore anche della sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns) ha le spalle larghe e ha potuto contare su un budget importante, due ottimi protagonisti, comprimari stellati e un cast tecnico di prima classe che hanno fatto arrivare a dieci il numero di candidature agli Oscar. Insomma non è un semplice esercizio di stile.

Anche se potrebbero sorgere spontanei, eviterei paragoni poco sensati con grandi capolavori sulla grande guerra (La grande guerra, appunto, e Orizzonti di gloria, tanto per dire). C’è invece un documentario molto particolare e molto bello, They shall not grow old di Peter Jackson, a cui accosterei 1917, di cui sembra quasi un’estensione e di cui consiglio vivamente la visione, prima o dopo il bellissimo film di Sam Mendes.