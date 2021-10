Dopo il trasferimento online dell’anno scorso, imposto dalla pandemia, il festival di Internazionale è tornato a Ferrara con la formula tradizionale: un weekend con i giornalisti di tutto il mondo. Dal 1 al 3 ottobre 137 ospiti provenienti da 27 paesi si sono confrontati tra loro e con il pubblico sulle questioni più rilevanti dell’attualità internazionale, dagli interventi concreti per arginare la crisi climatica al dibattito culturale sul razzismo e le discriminazioni di genere, passando attraverso i conflitti in Medio Oriente, il sovranismo in Europa e le proteste contro l’immobilismo dei governi latinoamericani.

Il festival si è chiuso con un reading speciale: il podcast Limoni, realizzato da Internazionale con Annalisa Camilli, che ha ricostruito i giorni del G8 di Genova, è andato in scena al teatro Comunale accompagnato da audio e immagini di repertorio.