Verso la presidenza

Gli stati non ancora assegnati (in grigio) sono:

Alaska Non è stato ancora assegnato ma vincerà sicuramente Donald Trump.

Nevada In leggero vantaggio Biden. Se dovesse vincere qui (e confermare il suo vantaggio in Arizona) arriverebbe a 270 grandi elettori e sarebbe presidente. I prossimi dati dovrebbero arrivare intorno alle sei di pomeriggio, ora italiana.

Arizona Biden ha un vantaggio di circa 2,5 punti, Trump è in leggero recupero. Undici grandi elettori. Il prossimo aggiornamento importante dovrebbe arrivare quando in Italia sarà la notte del 6 novembre.

Georgia Manca pochissimo alla fine dello scrutinio ma il distacco è molto sottile, con Trump avanti di 23mila voti. Sedici grandi elettori. I risultati definitivi dovrebbero arrivare quando in Italia sarà primo pomeriggio.

Pennsylvania Manca ancora l’11 per cento dei voti da scrutinare. Biden sta colmando il divario. Venti grandi elettori. Una parte dei risultati arriverà oggi, quelli definitivi 6 novembre.

North Carolina Trump è in vantaggio di 1,4 punti e manca il 5 per cento delle schede. Quindici grandi elettori. Sono accettate anche le schede che arrivano per posta entro il 12 novembre, se sono state spedite entro il giorno delle elezioni.