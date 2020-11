Con l’avvicinarsi delle elezioni americane, quando tutti pensavano che Joe Biden avesse davanti a sé un’autostrada e che Donald Trump sarebbe stato solo un brutto ricordo, un dibattito ha silenziosamente attraversato l’Europa. In quel momento emergeva la tentazione di sperare nel ritorno di un’America solidale e protettrice, capace di far passare in secondo piano i discorsi sull’autonomia strategica dell’Europa.

I primi risultati delle elezioni oltreoceano hanno spazzato via questa idea. Da un lato Trump e il suo nazionalismo di America first hanno mostrato grande resistenza, mentre dall’altro Joe Biden è apparso meno solido del previsto. Anche se vincesse, il candidato democratico dovrebbe comunque guidare un paese spaccato in due, con un senato ostile e priorità evidentemente interne.

Questa incertezza statunitense ha riportato in auge il dibattito europeo sull’autonomia strategica, evidenziando il fatto che i rapporti transatlantici e la difesa dell’Europa e del suo ruolo in un mondo in rapido cambiamento non possono essere ostaggio ogni quattro anni di qualche migliaio di elettori del Wisconsin, tra l’altro del tutto disinteressati rispetto a queste problematiche. Con gli Stati Uniti ormai così profondamente divisi, il rischio è diventato troppo grande.

Modelli invecchiati

Una tribuna pubblicata alla vigilia del voto sul sito statunitense Politico dalla ministra della difesa tedesca Annegrete Kramp-Karrenbauer ha incarnato alla perfezione la tendenza verso il riavvicinamento. Il testo, evidentemente, è stato scritto nella prospettiva di una vittoria di Biden.

Akk, come è soprannominata la politica tedesca che un tempo era stata indicata come erede di Angela Merkel, ha intitolato la sua tribuna: “L’Europa ha ancora bisogno dell’America”, sottolineando che “le illusioni a proposito dell’autonomia strategica europea devono essere accantonate. Gli europei non saranno mai capaci di sostituire il ruolo cruciale degli Stati Uniti come garanzia di sicurezza”.