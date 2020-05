Un nuovo focolaio fa aumentare i contagi in Corea del Sud

Il 27 maggio la Corea del Sud ha registrato 40 nuovi casi di covid-19. Si tratta del più forte aumento nel numero di contagi delle ultime sette settimane e porta il totale delle infezioni a 11.265.

Almeno 36 dei nuovi casi sono stati ricollegati a un focolaio scoppiato in un magazzino gestito dall’azienda di e-commerce Coupang Corp a Bucheon, nella periferia ovest di Seoul. L’azienda ha fatto sapere di aver chiuso il centro il 25 maggio, di aver applicato le più rigide misure di disinfezione e di aver sottoposto ai test diagnostici i 3.600 dipendenti della struttura. Il viceministro della salute Kim Kang-lip ha detto che è in corso un’indagine per accertare se all’interno del magazzino sono state rispettate le regole di sicurezza di base.