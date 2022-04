Il 2 aprile è entrata in vigore una tregua di due mesi concordata con la mediazione delle Nazioni Unite dalle due fazioni in conflitto, la coalizione guidata dall’Arabia Saudita e i ribelli sciiti huthi. La tregua, cominciata nel primo giorno di Ramadan per molti musulmani, potrà essere estesa se le due parti lo vorranno. È la prima a livello nazionale dal 2016. La guerra nello Yemen secondo l’Onu ha ucciso quasi 400mila persone. **Al Quds al Arabi **racconta che 25,5 milioni di yemeniti vivono sotto la soglia della povertà.