È stato modificato geneticamente lo sviluppo delle radici dell’Arabidopsis, una pianta da fiore usata spesso come modello in laboratorio. I ricercatori hanno progettato un circuito genetico che regola l’attivazione di geni specifici responsabili dello sviluppo delle radici. La tecnologia potrebbe permettere di controllare lo sviluppo di una pianta per scopi scientifici. Secondo la rivista Science, ci sono però ancora molti ostacoli da superare.