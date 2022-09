Il 25 agosto la pop star turca Gülşen è stata arrestata con l’accusa di incitamento all’odio a causa di una battuta sulle scuole religiose pubbliche İmam Hatip, frequentate anche dal presidente Recep Tayyip Erdoğan, fatta durante un concerto diversi mesi prima. “Gülşen è stata presa di mira perché si è sempre schierata in favore della laicità e dei diritti lgbt”, commenta il giornalista Murat Yetkin sul suo blog. In seguito la cantante è stata scarcerata e ora è agli arresti domiciliari in attesa del processo.