Tra l’8 e il 14 dicembre un arcipelago indonesiano composto da cento isole disabitate sarà messo all’asta a New York, scrive il Guardian. La riserva di Widi, distribuita su un’area marina protetta di diecimila ettari a nordest dell’isola di Bali, è uno degli ecosistemi corallini più integri del pianeta e in molti temono che appaltare lo sviluppo economico a terzi possa comprometterne la biodiversità. La privatizzazione, inoltre, minaccia il sostentamento delle comunità locali che pescano in quest’area.